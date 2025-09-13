Una madre de 35 años fue acusada de maltrato de menores, luego de que supuestamente golpeara a su hija por una fotografía que encontré en su teléfono celular.

Los hechos ocurrieron en el residencial Luis Llorens Torres, en Santurce, el pasado jueves a las 10:30 p.m.

La Policía precisó que Barbara M. Torres Escobar presuntamente “lanzó al suelo a su hija y sosteniéndola por el pelo, la golpeó en repetidas ocasiones contra la pared”. Esto, luego de que discutiera con su hija “por una foto que vio en el celular de la joven”.

Ficha policiaca de Barbara M. Torres Escobar, de 35 años y vecina de San Juan. ( Suministrada )

A consecuencia de la agresión, la menor resultó con hematomas y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, por lo que recibió atención médica en un hospital.

Mientras, a la madre se le impusieron cargos por maltrato de menores (artículo 53 A) de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

El caso fue investigado por el agente Jesús Santana Soto, de la División de Delitos Sexuales, y la fiscal especializada, Gina Díaz Ortiz. La prueba se presentó ante la jueza, Mónica Durán del Tribunal de San Juan, quien encontró causa para arresto y le señaló una fianza global de $10,000, la cual prestó. La vista preliminar fue señalada para el 25 de septiembre.

También se informó que a la mujer le removieron otros dos hijos, de 8 y 13 años, tras el referido al Departamento de la Familia.

Se destacó que la mujer poseía casos previos de maltrato.