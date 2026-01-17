Un padre y su hijo fueron acusados en la tarde de ayer, viernes, luego de que el menor de los hombres disparara en contra de la residencia de su tío en Adjuntas, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, pero no fue hasta ayer que se acusó a Kevin J. Irizarry Rivera, de 24 años y a su padre, Ángel L. Irizarry Maldonado, de 57, ambos residentes del municipio de Adjuntas.

“Según la investigación, los hechos ocurrieron el 15 de enero del año en curso, en horas de la tarde en la carretera PR-523, kilómetro 5.7, barrio Vegas Abajo, en el municipio de Adjuntas. Los imputados transitaban por el lugar en un vehículo todoterreno, cuando Kevin J. Irizarry, quien portaba un arma de fuego, para la cual poseía licencia, realizó varios disparos contra la residencia de su tío. Ambos fueron arrestados y ocuparon dos armas de fuego”, detalla el informe policiaco.

Tras una investigación encabezada por agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado y el fiscal José Rodríguez Quiles, padre e hijo fueron acusados por tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas.

La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000 al joven y de $10,000 a su padre, la cual prestaron. Quedaron en libertad bajo fianza.