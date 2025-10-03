La jueza Arelys M. Ortiz Rivera del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto por agresión sexual, a Martín Rincón Peguero, de 63 años y vecino de Santurce.

Según la investigación de la agente Johara Robinson Calvo, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de San Juan, durante los años 2015 al 2017, se alega que el imputado agredió sexualmente a una adolescente mientras tenía de 15 a 17 años.

Rincón Peguero prestó la fianza de $30,000 mil, mediante fiador privado y quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete.

Se expidió una orden de protección al amparo de la Ley 148 para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico.

La vista preliminar quedó señalada para el 16 de octubre.