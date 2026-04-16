Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha sido acusado de agresión por apuntar supuestamente con su arma a las personas que iban en un carro mientras conducía por una autopista de Minneapolis, informó el jueves la fiscalía de Minnesota.

Una orden de arresto en el condado de Hennepin, que incluye Minneapolis, dice que Gregory Donnell Morgan Jr. está acusado de dos cargos de asalto agravado en segundo grado. La orden dice que Morgan trabajaba como agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la zona de Minneapolis el 5 de febrero cuando apuntó con un arma a los ocupantes de un vehículo en la carretera estatal 62 de Minnesota.

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La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo que cree que es el primer caso criminal presentado contra un oficial federal de inmigración involucrado en la represión de la administración Trump en la aplicación de la ley de inmigración que aumentó las autoridades federales en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Portland y Nueva Orleans.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a correos electrónicos en busca de comentarios. The Associated Press llamó a un número asociado a Morgan y envió un mensaje a su posible dirección de correo electrónico, pero no recibió respuesta inmediata.

Moriarty declaró durante una rueda de prensa que Morgan conducía un todoterreno alquilado y sin distintivos por el arcén de la autopista cuando un coche que circulaba por la carretera se incorporó al arcén para intentar frenar a Morgan, sin saber que era un agente federal. Después de que el coche volviera al carril legal, Morgan se detuvo a su lado y apuntó con su arma reglamentaria a las personas que iban en el coche.

Morgan, de 35 años, y su compañero, que no fue acusado, se dirigían al edificio federal para terminar su turno cuando se vieron atrapados en el tráfico. Los documentos de acusación señalan que Morgan no dijo que el incidente se produjera durante una acción policial.

Según los documentos de acusación, Morgan dijo a un oficial de la Patrulla del Estado de Minnesota que se detuvo junto al vehículo de la víctima, sacó su arma de fuego y gritó “Police Stop”. La orden judicial dice que las víctimas no pudieron oírle porque tenían las ventanillas subidas.

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Morgan está acusado de dos cargos de agresión porque amenazó a las dos personas que iban en el vehículo, y hay una orden de detención contra él, dijo Moriarty.

Los cargos podrían intensificar un enfrentamiento entre la administración Trump y los funcionarios de Minnesota sobre la represión. Todd Blanche, fiscal general en funciones, ha advertido de que el Departamento de Justicia podría investigar y procesar a funcionarios estatales o locales que detuvieran a agentes federales por desempeñar sus funciones oficiales.

Moriarty dijo que no está preocupada por las represalias de la administración Trump y que el objetivo de su oficina es “responsabilizar a las personas si violan las leyes del estado”, dijo.

Dijo que las acciones de Morgan iban más allá del ámbito de autoridad de un funcionario federal.

“No existe la inmunidad absoluta para los agentes federales que violan la ley en el estado de Minnesota”, dijo.

En Minnesota, el delito grave de agresión en segundo grado se castiga con hasta siete años de prisión, o hasta 10 años de prisión si la agresión infligió “daños corporales sustanciales”.

El Departamento de Seguridad Nacional desplegó unos 3,000 agentes federales en la zona de Minneapolis-St. Paul entre diciembre y febrero, en lo que la agencia calificó de “la mayor operación de control de la inmigración de su historia”. La operación de Minnesota se saldó con miles de detenciones, airadas protestas masivas y el tiroteo mortal de dos ciudadanos estadounidenses.

El rechazo a las tácticas agresivas fue en aumento, y dos de los líderes más destacados de la ofensiva no tardaron en desaparecer. Trump despidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en marzo, poco después de que finalizara la oleada de Minnesota. Ese mismo mes, Gregory Bovino, el jefe de sector de la Patrulla Fronteriza que dirigía las operaciones de inmigración en varias grandes ciudades, anunció su jubilación.

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En una carta dirigida a las autoridades de California el año pasado, el entonces fiscal general adjunto Blanche escribió que “el Departamento de Justicia considera ilegal e inútil cualquier detención de agentes y funcionarios federales en el desempeño de sus funciones oficiales.”

“Numerosas leyes federales prohíben interferir y obstaculizar las operaciones de inmigración u otras operaciones de aplicación de la ley”, escribió Blanche. “El Departamento de Justicia investigará y procesará a cualquier funcionario estatal o local que viole estas leyes federales (o dirija o conspire con otros para violarlas)”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.