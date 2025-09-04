Un cargo por la grabación ilegal de imágenes fue radicado al comerciante Arman Mateo Medina, de 28 años y vecino de Hatillo.

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero, en una casa de alquiler a corto plazo, ubicada en la urbanización Mar Azul, Hatillo, que Mateo Medina, le alquiló a una familia integrada por una pareja y sus dos hijos de 2 y 9 años, del 17 al 23 de febrero.

Una de las ocupantes se percató que había una cámara de grabación en el receptáculo del baño y cuando su esposo verificó, confirmaron que estaban tomando imágenes. Además, encontraron cámaras en las habitaciones y en otro baño.

Cuando colocó la tarjeta de memoria en su computadora pudo observar miles de imágenes de ellos y de otras personas, algunas íntimas.

El caso fue consultado con la fiscal Evelyn Trinidad Martell, quien radicó el cargo antes mencionado.

El juez Rafael I. Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $10,000, la cual prestó quedando en libertad hasta la vista preliminar, pautada para el 18 de septiembre.

La investigación estuvo a cargo de la agente Brenda Pérez Colón, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Arecibo, bajo la supervisión de la teniente Saryadi Del Pilar Abreu.