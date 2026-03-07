Cinco cargos en ausencia fueron presentados contra un hombre que supuestamente escaló la residencia de una mujer de 81 años y le apuntó con un arma de fuego, informó anoche la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

El acusado fue identificado en un comunicado de prensa como Yastvier Jaziel Cruz Rosario.

“La investigación de la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público reveló que el hombre entró a la casa de (la víctimas), de 81 años, sin su consentimiento, allí le apuntó con un arma de fuego y la amenazó, al punto de esta temer por su vida. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Naguabo”, informó la secretaria.

Por los hechos, el fiscal Juan A. Hernández Cruz presentó cargos por varias violaciones al Código Penal y la Ley de Armas, específicamente por maltrato a persona de edad avanzada, maltrato mediante amenaza, escalamiento agravado, apuntar un arma de fuego, y portación ilegal de arma larga.

La jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto en todos los delitos imputados. Le impuso una fianza global ascendente a $150,000.

La jueza también emitió una orden de arresto contra Cruz Rosario.