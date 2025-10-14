La jueza María Hernández Calzada del Tribunal de Caguas determinó hoy causa para arresto por asesinato en primer grado contra Domingo Medina González de 71 años, por hechos ocurridos durante la madrugada del 26 de septiembre en el Centro Geriátrico Edad de Oro, ubicado en el barrio San Antonio del mencionado municipio.

Surge de la investigación del agente Elvin Adams, de la División de Homicidios del CIC de Caguas, que en medio de una discusión Medina González empujó al perjudicado identificado como Reinaldo Vicente Collazo de 65 años, el cual cayó al suelo donde se golpeó y resultó con una herida en la cabeza que le ocasionó la muerte.

El imputado fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón al no prestar la fianza de $20,000.