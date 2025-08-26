Cargos, por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores fueron radicados por la fiscal Deborah Rodríguez Ortiz contra John Anthony Alvarado Torres, de 37 años y residente de Ponce.

De acuerdo a la investigación realizada por la agente Marilyn Ortiz, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Ponce, el 22 de agosto, el niño de 12 años le informó a la trabajadora social escolar, que el imputado cometió los actos mencionados en su residencia.

A John A. Alvarado Torres, se le radicaron cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores. (Suministrada por la Policía)

Las denuncias fueron presentadas ante el juez Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, quien luego de evaluar la prueba determinó causa para arresto, fijándole una fianza de $21,000.

El imputado quedó en libertad al prestar la fianza y quedó bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete bajo arresto domiciliario.

La fecha de la vista preliminar pautada para el 2 de septiembre.