( Suministrada por la Policía )

El fiscal Edmanuel Santiago Quiles formuló ayer cargos por los delitos de incendio, incendio agravado, maltrato por violencia doméstica, escalamiento y extorsión, a Javier Aponte Rosario, de 28 años y residente de Canóvanas.

De acuerdo con la investigación de la Oficina de Explosivos, el 2 de agosto, el imputado incendió en la marquesina un Volkswagen Passat que pertenecía a su expareja, en la casa de la progenitora de la perjudicada.

Los sucesos fueron captados en vídeos de cámaras de seguridad aledañas a la escena.

Por otro lado, se alegó que trató de extorsionarla mediante mensajes en los cuales la amenazó con subir a las redes sociales un video personal en el que aparece la mujer, sin su consentimiento, exigiendo dinero a cambio de no difundirlo.

PUBLICIDAD

El hombre fue más allá al enviar el vídeo íntimo y las amenazas de extorsión a la madre de la querellante.

La prueba fue presentada ante la jueza Liza Durán, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $480,000, la cual no prestó.

Aponte Rosario, fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 10 de septiembre.

La investigación estuvo a cargo de los agentes Edwin R. Torres Arroyo, Luis Bellavista Silva y José Cruz Chico, bajo la supervisión del sargento Johnny Davis González.