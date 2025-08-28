Acusan hombre por extorsión a su expareja e incendiar su vehículo
Su exsuegra también fue objeto de las amenazas.
El fiscal Edmanuel Santiago Quiles formuló ayer cargos por los delitos de incendio, incendio agravado, maltrato por violencia doméstica, escalamiento y extorsión, a Javier Aponte Rosario, de 28 años y residente de Canóvanas.
De acuerdo con la investigación de la Oficina de Explosivos, el 2 de agosto, el imputado incendió en la marquesina un Volkswagen Passat que pertenecía a su expareja, en la casa de la progenitora de la perjudicada.
Los sucesos fueron captados en vídeos de cámaras de seguridad aledañas a la escena.
Por otro lado, se alegó que trató de extorsionarla mediante mensajes en los cuales la amenazó con subir a las redes sociales un video personal en el que aparece la mujer, sin su consentimiento, exigiendo dinero a cambio de no difundirlo.
El hombre fue más allá al enviar el vídeo íntimo y las amenazas de extorsión a la madre de la querellante.
La prueba fue presentada ante la jueza Liza Durán, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $480,000, la cual no prestó.
Aponte Rosario, fue fichado e ingresado en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón.
La vista preliminar fue pautada para el 10 de septiembre.
La investigación estuvo a cargo de los agentes Edwin R. Torres Arroyo, Luis Bellavista Silva y José Cruz Chico, bajo la supervisión del sargento Johnny Davis González.