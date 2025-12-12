( Suministrada por la Policía )

La División de Personas Desaparecidas del CIC de Arecibo informó que ya fue localizado a salvo, David Jesús Cortes Ruíz, de 15 años, quien había sido visto por última vez la noche del miércoles, en la urbanización Los Olmos, en Arecibo.

La teniente Rosemary Rosado Pérez, del CIC de Arecibo, informó que el menor regresó a su residencia en buen estado de salud.

La agente Jecey Gómez Cruz tiene a cargo la pesquisa.