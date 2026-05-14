Una ciudadana de 64 años fue víctima de un robo domiciliario en la tarde de ayer, miércoles, en la carretera PR-173 del barrio Jagüeyes en Aguas Buenas, informó la oficina de prensa de la Policía.

De acuerdo con la querellante, dos hombres armados vestidos con ropa oscura entraron en su residencia y mediante intimidación y amenaza la despojaron de dinero en efectivo, celulares, y de su vehículo marca Mercedes Benz, color blanco y del año 2019.

La guagua fue recuperada más tarde en Guaynabo por policías municipales.

El agente José Oliveras, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, se encuentra a cargo de la pesquisa