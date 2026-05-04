Adulto mayor muere al ser impactado por una guagua en Arecibo
El conductor se detuvo en la escena.
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Un peatón murió al ser impactado por una camioneta esta mañana en el kilómetro 0.8 de la carretera PR-681 del barrio Islote, en Arecibo.
Los hechos se reportaron a las 6:56 a.m. de hoy, lunes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.
De acuerdo con la pesquisa, José Pitre Santiago de 57 años y residente en Arecibo, conducía una guagua Ford F-350, Super Duty, color blanco y del año 2005 y presuntamente no se percató que el peatón caminaba por el área verde a orillas de la carretera y lo impactó con el espejo retrovisor derecho.
El peatón fue identificado como Armando Morales Rodríguez, de 65 años y residente de Hatillo, fue trasladado al hospital Pavía en Arecibo donde fue declarado muerto a las 9:32 a.m.
El agente Jorge Angeluccy Valentín, de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal Ariel Chico Juarbe.