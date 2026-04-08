Un adulto mayor resultó con quemaduras ocasionadas por la explosión por un escape de gas, en la calle Sylvia Rexach, de la urbanización Las Margaritas, en Ponce.

De acuerdo a la información preliminar y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, a las 9:07 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando sobre una explosión en el lugar.

Al llegar los agentes y bomberos, se percataron que hubo una explosión en el tope de la estufa de gas.

El perjudicado, identificado como Ismael Colón, de unos 80 años, fue trasladado por paramédicos al hospital Dr. Pila en Ponce, donde le diagnosticaron quemaduras de primer y segundo grado en el 65% del cuerpo.

La agente Margarita López, tiene a cargo la investigación.