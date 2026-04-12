El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, alertó sobre un marcado aumento en los esquemas de fraude para este ciclo contributivo, en el proceso de preparación y verificación de planillas, los cuales son desarrollados por algoritmos de Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés).

El también presidente de la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos indicó, además, que se ha registrado un vertiginoso incremento en el uso de los ‘robocalls’ empleando voces creadas por AI y haciéndose pasar por funcionarios del Servicio de Rentas Internas, IRS por sus siglas en inglés, y/o el Departamento de Hacienda.

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“Nos encontramos en los últimos días para culminar el periodo de radicación de planillas sobre la contribución de ingreso para el año natural 2025. Éste es el momento que algunos elementos delictivos aprovechan para ejecutar esquemas de fraude centrados en mercadear el llevarle la planilla al contribuyente mediante medios electrónicos con el único fin de acceder a datos personales, como número de seguro social, cuentas bancarias, direcciones y fechas de nacimiento. Estos esquemas son bien sofisticados y parecen legítimos, pues se utilizan algoritmos de AI generativa para crearlos”, comentó Aponte en un comunicado de prensa.

La pasada semana, el IRS, emitió un aviso alertando a los ciudadanos a tener mucho cuidado con nuevos esquemas fraudulentos, creados por AI y dirigidos al procesamiento de planillas de contribución.

“Como parte de este nuevo patrón de estafas, se están utilizando ‘deepfake’ para el envío de mensajes de textos y hasta correos electrónicos, mercadeando hasta reintegros sustanciales si preparan sus planillas con estos grupos de ‘profesionales’ con décadas de servicio, tanto a nivel estatal como nacional. Por otro lado, también los que están detrás de estos esquemas están implementado ‘robocalls’, alegando que representan el IRS, con el único propósito de que usted provea información personal. Nunca ofrezca datos confidenciales de su persona o familia, a nadie sin corroborar que es legítimo el establecimiento y el servicio que alegan brindar”, sentenció el Representante por Acumulación.

“Tampoco hagan transacciones con cuentas del IRS o Hacienda que observen en las redes sociales, pues con el AI se hace difícil identificar cual es legítima y cuál no. El año pasado, el IRS reportó sobre 600 páginas en Facebook y ‘X’ que eran casi idénticas a la de la agencia”, dijo el legislador.

Aponte, además, exhortó a las personas que han recibido correos electrónicos y/o mensajes de textos alegando ser el IRS, a verificar directamente con la agencia antes de pulsar algún enlace que se provea en ese ‘email’ o brindar algún tipo de información.