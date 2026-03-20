La Oficina de Campo de San Juan de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) emitió este viernes una alerta a los operadores de pequeñas embarcaciones que llegan desde una jurisdicción fuera de los Estados Unidos hacia Puerto Rico o viajan entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes para que notifiquen su llegada.

El recordatorio se emitió luego de que se detectara que el pasado 10 de febrero una embarcación no reportó su entrada a la Isla. Esta violación puede representar multas desde los $5,000 o hasta la incautación de la embarcación, según se advirtió en un comunicado de prensa.

“Como parte de nuestro compromiso de salvaguardar nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestras comunidades, es esencial que todos los navegantes de embarcaciones recreativas pequeñas cumplan con los requisitos de notificación al entrar a Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos”, declaró el Director de Operaciones de Campo Roberto Vaquero.

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Explicó que, “al reportar adecuadamente su llegada, los navegantes no solo nos ayudan a mantener la integridad de nuestra seguridad fronteriza, sino que también contribuyen a la seguridad y eficiencia continua de las operaciones marítimas en la región.”

Los operadores de embarcaciones recreativas pequeñas que llegan a los Estados Unidos desde un puerto o lugar extranjero están obligados por ley a reportar su llegada a CBP inmediatamente. Una vez el capitán de la embarcación reporta la llegada, los oficiales de CBP brindan orientación adicional sobre el siguiente paso en la inspección.

Se explicó que la aplicación móvil de CBP Reporting Offsite Arrival – Mobile (ROAM) gratuita y ofrece una opción para que los navegantes recreativos reporten su entrada a los Estados Unidos a CBP mediante su teléfono inteligente personal. Próximamente, las marinas locales también estarán colaborando con CBP para hacer que ROAM esté disponible a sus clientes mediante una tableta ubicada en su establecimiento.

La aplicación ROAM cumple con el requisito legal del operador de la embarcación de reportarse para una inspección cara a cara con algunas excepciones. Los viajeros que requieran una licencia de navegación I-94 o que deban pagar aranceles tendrán que reportarse en persona en la instalación de CBP más cercana.

Para utilizar la aplicación ROAM, los viajeros ingresan sus datos biográficos, de la embarcación y del viaje, y envían su viaje para revisión por un Oficial de CBP. El oficial puede iniciar una videollamada para entrevistar a los viajeros. Una vez el oficial revise el viaje, los viajeros recibirán una notificación emergente y un correo electrónico con el estado de su autorización y los próximos pasos, si aplica.

“Le recordamos a todos los navegantes que si navegan entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos deben reportar su entrada en ambas ubicaciones, además de reportar la entrada cuando llegan desde un destino extranjero,” dijo Vaquero.