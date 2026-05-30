Un agente de la Policía de Puerto Rico resultó herido de bala la madrugada de este sábado mientras las autoridades ejecutaban un operativo en La Perla que culminó con el arresto de cuatro personas, entre ellas un prófugo catalogado como altamente peligroso.

Según información preliminar brindada por la Uniformada, el policía herido fue transportado al Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica.

A media mañana se detalló que el agente afectado fue un sargento de la División de Inteligencia de San Juan, el cual participaba del operativo.

“El sargento fue transportado en una unidad de la Policía Municipal de San Juan a una institución hospitalaria para recibir atención médica. Su condición es estable y continúa recibiendo tratamiento”, detalló la Policía.

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Ante la situación, el superintendente de la Policía, Joseph González, acudió al Centro Médico para conocer de primera mano la condición del agente. Posteriormente, se dirigió a la escena de los hechos para continuar supervisando la investigación.

Como parte del operativo, los agentes ocuparon varias armas de fuego y sustancias controladas.

Sobre el prófugo arrestado, se indicó que se había removido y cortado el grillete electrónico que utilizaba como parte de una medida de supervisión judicial.

Las autoridades también confirmaron el arresto de otras tres personas vinculadas a la intervención.

La Policía indicó que la investigación continúa y que más adelante se ofrecerán detalles adicionales sobre el estado de salud del agente herido, así como sobre los cargos que podrían enfrentar los arrestados.