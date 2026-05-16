Un hombre fue agredido en la tarde de ayer por varios individuos con un bate y un machete, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:10 p.m. frente a un negocio de la carretera PR-441, en el barrio Guaniquilla de Aguada.

Se informó que el perjudicado “resultó con heridas abiertas en el rostro y parte posterior de la cabeza, hematomas en diferentes partes del cuerpo. Los paramédicos, transportaron a un hospital de la región para recibir tratamiento médico”.

No se precisó, de inmediato, la condición.

La Policía destacó que, “como parte de la investigación preliminar, el hombre puede identificar a sus agresores”.

La querella fue investigada por el agente Edwin Agront Davo, del distrito policiaco de Aguada y referida al agente Gilberto Zapata Yépez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales.