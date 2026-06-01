Un turista fue agredido y herido esta madrugada en medio de un asalto ocurrido esta madrugada frente a un negocio en la calle San Agustín en el Viejo San Juan.

Según narró el querellante, a eso de las 4:00 a.m. mientras caminaba se le acercaron tres hombres vestidos con ropa oscura y dos de ellos enmascarados, quienes lo agredieron en diferentes partes del cuerpo y lo hirieron con una navaja en la muñeca izquierda.

Los delincuentes lo despojaron de un par de tenis que tienen un costo de $200, un reloj Rolex valorado en $30,000 y $1,200 en efectivo.

El herido, de 23 años, fue trasladado a una sala de emergencia donde le diagnosticaron abrasiones en la muñeca izquierda y hematomas en diferentes partes del cuerpo.