Un hombre de 34 años enfrenta cargos criminales por apuntar con un arma de fuego a un agente de la Policía de Puerto Rico en medio de un incidente ocurrido en un negocio en Salinas, informó la Uniformada este domingo.

El imputado, identificado como Antonio Rosario Ramírez, fue acusado por violar el Artículo 6.14 de la Ley de Armas de Puerto Rico, que prohíbe disparar o apuntar armas de fuego. Los cargos fueron radicados por la fiscalía ante el Tribunal de Guayama, luego de una investigación llevada a cabo por agentes del distrito de Salinas.

Según el informe policial, el incidente ocurrió el pasado 17 de octubre de 2025, cuando el agente, fuera de servicio y compartiendo con compañeros en un establecimiento del área, fue alertado por un cliente sobre la presencia de un individuo con un arma visible en el bolsillo. Al intervenir e identificarse como policía, el sujeto —ahora acusado— reaccionó de forma agresiva y apuntó con el arma al agente.

Rosario Ramírez fue arrestado en el lugar. La agente Ruiz consultó el caso con la fiscal Sheila Santisteban, quien ordenó radicar cargos.

La evidencia fue presentada ante la jueza Dayra Infante Bosque, quien encontró causa para arresto e impuso una fianza de $6,000. Esta fue prestada y el acusado quedó en libertad bajo supervisión electrónica.