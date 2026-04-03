El director de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, teniente José Ayala, hizo hoy un llamado a la ciudadanía a no ser víctima de fraude mediante una artimaña utilizada por delincuentes para el pago de presuntas deudas de multas de tránsito que se envía por mensaje de texto a sus teléfonos celulares.

Durante el día de hoy se le ha llamado la atención al teniente Ayala sobre numerosos mensajes que han sido recibido por personas desde un número que no tiene ni siquiera los códigos de área de Puerto Rico, que dicen ser del Tribunal Superior de San Juan lo cual es falso.

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Se alertó a la ciudadanía a que si recibe este mensaje de texto o uno parecido, no pulse el enlace ya que podrían vaciarle el dinero de su cuenta bancaria. ( Suministrada por la Policía )

El mensaje dice que según sus registros e incluye un número de caso, existe una multa de tránsito pendiente de pago, seguido de un código de citación.

“Usted tiene la obligación de comparecer ante el tribunal o pagar la multa de tránsito pendiente a más tardar a las 9:00 a.m. del 5 de abril de 2026. Por favor acceda al siguiente enlace”.

Además, se advierte que si no cumple podrían cobrarle $185 adicionales, revocar los privilegios de conducir y la matrícula del vehículo, lo cual es falso.

“La ciudadanía que esté pendiente al número desde el cual se lo están enviado, es un código de área de fuera de Puerto Rico. Con eso nada más ya usted sabe que es un fraude. Mucha gente entra y están dando la información de las cuentas bancarias, de las ATH para hacer las transacciones y le transfieren el dinero para vaciarle el dinero de las cuentas”, detalló el teniente Ayala.

De inmediato, la persona pierde el control de la cuenta y posteriormente seguirle el rastro a estos piratas cibernéticos es casi imposible.

Añadió que se están aprovechando del anuncio del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para el pago de multas de tránsito elegibles con un 40% de descuento hasta el mes de julio.

Si ha entrado en el enlace radique una querella en el cuartel correspondiente.

Tras la revelación de este intento de fraude, la Oficina de la Administración de los Tribunales emitió una comunicación en la que se afirmó que “el Poder Judicial de Puerto Rico reitera que ningún trámite judicial legítimo requiere pagos por teléfono ni por medios electrónicos no oficiales. Se exhorta a las personas a mantenerse alerta y, de recibir una comunicación sospechosa, no interactuar con esta y contactar a las autoridades”.