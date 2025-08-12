La División de Drogas Metropolitana junto a personal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos diligenciaron esta mañana dos órdenes allanamiento en apartamentos residencial Nemesio R. Canales, en Hato Rey, donde presuntamente encontraron a cuatro menores viviendo entre excremento de animales.

En el apartamento 511 del edificio 27, fue arrestada una pareja de 23 y 27 años, a quienes les ocuparon dos pistolas, cuatro cargadores y municiones calibre .40.

Al momento de la intervención los agentes encontraron infantes de 3 meses, 18 meses, 3 años y 5 años de edad, que vivían en un apartamento que se alega que fue invadido por sus padres, durmiendo en el piso y con poca comida.

El Departamento de la Familia se movilizó al lugar para asumir la custodia de emergencia e iniciar una investigación a fondo.

El caso será consultado con la fiscalía de San Juan para la radicación de los cargos correspondientes.