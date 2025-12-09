Anthonieska Avilés Cabrera, imputada por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario reportado el pasado 11 de agosto en Aibonito, se encuentra bajo un plan educativo en el centro correccional de Bayamón para que pueda completar su cuarto año de escuela superior, afirmó este martes el secretario de Corrección, Francisco Quiñones Rivera.

En entrevista radial (Primer Round de la emisora Magic), el funcionario precisó que también se le proveen los servicios de salud y recreación que la joven de 18 años necesita, mientras está segregada de la población general de confinadas por razones de seguridad.

“Sí, hay un plan de educación, hay un plan especial, particular de acuerdo a sus situaciones. Lo estamos ejecutando… Tenemos la obligación de proveerle a todos los confinados, suplirle todas las necesidades de salud, de estudio y de recreación”, precisó Quiñones Rivera.

Informó que el plan desarrollado le fue presentado a los abogados y funcionarios del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito, donde Avilés Cabrera se encuentra en el proceso judicial conocido como la vista preliminar.

La información de los servicios que provee Corrección a la menor se da a conocer luego de que trascendiera que supuestamente su capacidad mental es equivalente al de una niña de 10 años y siete meses.

Se le preguntó al secretario que si los servicios se proveen de acuerdo a estos argumentos de capacidad mental, pero rehusó detallar cómo son los servicios, si corresponden a Educación Especial. Sólo reiteró que “se le están dando todos los servicios”.

De paso, indicó que estas ayudas para completar el cuarto año de escuela superior no son especiales, ya que a “cientos” de confinados también le proveen igual servicio educativo.

En este caso por el asesinato de Pratts Rosario también fue acusada la madre de Avilés Cabrera, Elvia Cabrera Rivera. Ambas se encuentran en la cárcel de Bayamón, pero separadas una de la otra y bajo medidas especiales de seguridad.

Quiñones Rivera indicó que “de tiempo en tiempo” evalúan las medidas de seguridad que se han tomado para ambas confinadas, tras trascender amenazas de que “sus vidas, las de ambas, podían correr peligro”.

Dijo que si el aspecto de seguridad cambia, modificarían las medidas que tienen en la actualidad.