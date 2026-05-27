Las autoridades anunciaron el cierre temporero de la intersección de las carretera PR-111 con la PR-134, en ambas direcciones entre Lares y Utuado.

Según precisó la Policía el tramo cerrado comienza en el kilómetro 40.2 de la carretera PR-111 y continúa hasta el frente del colmado Torres, donde se llevan a cabo labores de mejoras en las vías de rodaje.

Se exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas, pero la Policía no detalló por dónde deben desviarse.

También se hizo un llamado a transitar con precaución mientras culminan los trabajos.