El Municipio Autónomo de Guaynabo informó que, a partir del próximo lunes, 25 de mayo, comienza el cierre temporero de un tramo del expreso municipal PR-834 (Marlin O’Neill), como parte de los trabajos de mejoras e inicio de la construcción de una nueva rotonda.

El proyecto comprende el tramo que se extiende desde el cruce frente al Centro de Servicios de Usos Múltiples de Hato Nuevo hasta la intersección con la PR-835, en el área cercana a La Ceiba.

El alcalde de Guaynabo, Edward A. O’Neill Rosa, explicó en un comunicado de prensa, que la obra forma parte de los esfuerzos de infraestructura y seguridad vial impulsados por la administración municipal para atender el alto flujo vehicular en el área y reducir puntos de conflicto en la intersección.

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“Reconocemos que este cierre temporero representará inconvenientes y ajustes para nuestros residentes, comerciantes y conductores que transitan diariamente por esta zona. No obstante, estos trabajos son necesarios para mejorar la seguridad vial, agilizar el flujo vehicular y ofrecer una solución permanente a una intersección que por años ha presentado retos de tránsito y seguridad”, expresó el alcalde.

Las rutas alternas y medidas de manejo de tránsito recomendadas para minimizar el impacto en la comunidad y el comercio del área son las siguientes:

Utilizar la PR-834 nueva hasta la altura del Centro de Usos Múltiples de Hato Nuevo, luego desviarse hacia la Antigua PR-834.

Conductores que transiten desde el área de La Muda deberán utilizar acceso hacia la Antigua PR-834.

Conductores que provengan desde Caguas podrán incorporarse hacia la Antigua PR-834 mediante las rutas habilitadas.

Como vía alterna adicional, se podrá utilizar la calle hacia Mirador Gavillán y posteriormente conectar con la PR-835.

Los residentes del Sector Inclán contarán con acceso para tránsito local.

“Pedimos paciencia y comprensión durante el proceso, mientras continuamos trabajando por una infraestructura moderna y segura para todos”, añadió el primer ejecutivo municipal.

El Municipio de Guaynabo informó que personal de manejo de tránsito y rotulación estará desplegado en el área para orientar a los conductores y facilitar la movilidad vehicular durante el periodo de construcción.