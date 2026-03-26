En medio de un conflicto con la Fiscalía federal por querer incluir en su expediente de apelación un audio que no se usó durante su juicio, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston clasificó ayer, miércoles, a la convicta exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano “en rebeldía” y le advirtió que se expone a que su petición de revisar su convicción y sentencia sea desestimada “por falta de diligencia procesal”.

El conflicto se extiende desde principios de mes, en específico el 11 de marzo, cuando los abogados de la exlegisladora sometieron al Apelativo federal un tercer informe con documentos del proceso judicial que se llevó contra esta y su esposo, Orlando Montes Rivera, en el Tribunal federal de Distrito en Hato Rey. A la pareja se le sentenció en mayo de 2024 a cárcel por haber inflado el salario de una empleada en la Cámara de Representantes para beneficio económico.

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Según el Primer Circuito, Charbonier Laureano debió haber presentado copias impresas del apéndice corregido que presentó el 11 de marzo. Le dieron hasta el 1 de abril para hacerlo o de lo contrario se le desestima la apelación, comunicó el Primer Circuito de Apelaciones en una orden.

De inmediato, la abogada de Charbonier Laureano, Kendys Pimentel Soto, presentó una moción en la que se indica que las copias solicitadas fueron enviadas a la corte apelativa por correo el 16 de marzo.

“Antes del 1 de abril de 2026, el abajo firmante se comunicará con la Secretaría del Tribunal para confirmar si se ha recibido el apéndice corregido enviado por correo. De no ser así, se solicitarán copias adicionales y se enviarán nuevamente. Se solicitará una prórroga si fuera necesario. El abajo firmante ha cumplido diligentemente con todas las órdenes judiciales. Por lo tanto, la apelante María Milgros Charbonier Laureano solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que revoque la notificación de rebeldía”, dice la abogada.

Todo el incidente ocurre en momentos en que Charbonier Laureano señaló a la Fiscalía federal por intentar manipular su expediente judicial, al querer suministrar al Apelativo un audio de una llamada telefónica en español que no se admitió como prueba durante el juicio por jurado que enfrentó la pareja entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

La jueza federal Silvia Carreño Coll resolvió ayer mismo la controversia, en medio de los señalamientos de rebeldía de la corte de apelaciones contra Charbonier Laureano.

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La determinación fue que se ordenó “enmendar/corregir” el expediente. Aun así, el audio sería suministrado al Apelativo.

La jueza federal indicó que, “en última instancia, corresponde al Primer Circuito, y no a este Tribunal, determinar si las alegaciones de los demandados son fundadas. A tal efecto, el Tribunal entiende que el expediente complementario ayudará al Primer Circuito en su evaluación de los argumentos presentados en apelación con respecto a las grabaciones y presentaciones en cuestión. Se ordena al Secretario del Tribunal que remita el expediente complementario al Primer Circuito”.

Fue un jurado el que encontró culpable a la pareja, durante un juicio realizado ante la jueza federal Carreño Coll. Al matrimonio se le imputó liderar un esquema en el que se le infló el salario de Frances Acevedo Ceballos, quien era la “recepcionista-secretaria” en la oficina legislativa de Charbonier Laureano, hasta llevarlo a $8,000 mensuales, para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales.

Se alude que, bajo este esquema, la exlegisladora habría recibido unos $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020, los cuales no reportó como devengados ni en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos.

Específicamente, el matrimonio resultó convicto el 12 de enero del 2024 de cargos por conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos, así como dos cargos de lavado de dinero. Contra la exrepresentante también pesó un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular. En total, la exrepresentante fue encontrada culpable de 12 cargos y Montes Rivera de 11 cargos.

Tras la convicción, la jueza federal sentenció Charbonier a ocho años de prisión. Mientras, su esposo fue sentenciado a cuatro años y 9 meses de cárcel. Ambos están en prisiones en Texas, estado donde reside su hija.