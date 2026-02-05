Presidente de la Asociación Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos, advirtió hoy sobre el problema del “presentismo laboral” en la Policía de Puerto Rico, ya que debido al agotamiento físico y mental que experimentan cumplen con su asistencia, pero se corre el riesgo de no ser productivo en la labor que realiza.

Este asunto, que por años ha tenido poca visibilidad, se acentúa debido a la escasez de personal, turnos extendidos, la alta exigencia de la agencia, falta de estabilidad económica y ausencia de un retiro digno, opinó el líder gremial.

Observó que comúnmente de lo que se habla es del ausentismo como mecanismo de protesta, por estrés laboral por la exposición a eventos traumáticos, largas jornadas y falta de descanso, que los lleva a la fatiga crónica, al síndrome del “burnout” y problemas familiares que afectan su calidad de vida.

PUBLICIDAD

“Un policía bajo Presentismo Laboral está físicamente presente en su área de trabajo, pero opera con su juicio afectado y desgaste emocional acumulado. Aun así, porta un arma de fuego, toma decisiones críticas y responde a situaciones de alto riesgo. Esto no es una opinión mía, es una realidad operacional que no puede seguir ignorándose. El Presentismo surge por escasez de personal, turnos extendidos, presión de la agencia, falta de estabilidad económica y ausencia de un Retiro Digno, y aun así trabajan”, afirmó Hernández ramos.

Llamó la atención al hechos de que un policía agotado y drenado representa un riesgo, por lo que es imperante atender la salud física y mental del policía para que se refleje el cambio en la seguridad pública de Puerto Rico.

Asimismo, hizo un llamado al gobierno y a la alta jerarquía de la Policía para atender el problema con la seriedad que exige.

“Durante años se ha señalado el Ausentismo como el principal reto operacional. Sin embargo, el Presentismo, donde un Policía se presenta a trabajar agotado, enfermo o emocionalmente afectado, representa un riesgo aún mayor, tanto para la seguridad del propio agente y la ciudadanía... Ignorar este problema hoy es asumir riesgos innecesarios mañana”, subrayó.