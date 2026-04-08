El presidente de la Asociación Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos, le solicitó al Senado que cuelgue el proyecto de la Cámara de Representantes aprobado ayer, que pretende extender la edad laboral voluntaria de policías y bomberos sin necesidad de dispensa hasta los 66 años, por entender que la medida solo favorece a unos pocos oficiales de alto rango y no resuelven los problemas esenciales por la escasez de personal.

“Yo le hago un llamado fuerte y serio al Senado de Puerto Rico y le pido con mucho respeto que este proyecto sea colgado porque esto no beneficia a los Policías”, manifestó Hernández Ramos, quien fue más allá al indicar que espera que lo boten en el zafacón más grande del Capitolio.

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La propuesta del autor del Proyecto de la Cámara 600, es el representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, que permite a miembros de la Uniformada solicitar una dispensa para mantenerse activos, siempre y cuando cumplan con requisitos médicos y físicos, está apoyada por la Junta de Retiro.

Este es el mismo proyecto que para el mes de junio del 2025, no se llegó a bajar a discusión debido a la avalancha de críticas que recibió, expuso Hernández Ramos.

“Diez meses después nuevamente saca el mismo proyecto del 2025, el cual quería radicar y nunca lo hizo, donde extiende la edad de retiro, claro, voluntariamente hasta los 66 años, esto no es una solución esto no beneficia al cuerpo completo de la Policía, esto beneficia a tres personas y son tres oficiales de alto rango de la Policía que se quieren quedar porque tienen su buen puesto y porque no están en la calle trabajando”, comentó el líder gremial.

Sin embargo, en sentido figurado, declaró que apoyaría el proyecto si estos oficiales renunciaran a los privilegios de su posición y se van a trabajar sus últimos cuatro años en la Policía a la calle como agentes rasos.

En la actualidad, estos servidores públicos pueden retirarse a los 55 años con 30 años de trabajo, la jubilación es obligatoria a los 58 años y si quieren permanecer hasta los 62 años, pueden solicitar una dispensa.

Con este nuevo proyecto se les permitiría trabajar “voluntariamente” hasta los 66 años sin necesidad de solicitar otra dispensa, solo someterse a una evaluación médica y a pruebas de aptitud física cada dos años y si no lo las pasan el retiro sería inmediato.

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“Esa palabra voluntariamente la añaden ahí, pero literalmente se va a convertir en obligatoriamente... ¿qué va a hacer el policía?, seguir llenando dispensas aun si hagan un proyecto que te lleve hasta los 90 años de edad, porque como está cobrando unos cinco mil y pico de dólares y sabe que se tiene que enfrentar una miseria de $700 mensuales, se ve obligado (a quedarse), por eso es que el proyecto no beneficia a la Policía, los va a llevar a peor estado", sentenció el presidente de APUL.

Uno de los puntos más preocupantes planteados es que el proyecto no aumenta las pensiones paralizadas desde el 2013, ni los salarios, que el Fideicomiso de Retiro de la Policía no ha recibido fondos y que al final del camino la Policía continuará perdiendo su personal al pasar de los años, contrario a lo que pretende el legislador que es retener al personal con experiencia para evitar aquellos con conocimiento institucional.