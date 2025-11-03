Una mujer fue apuñalada durante la mañana de hoy, lunes, durante una discusión en los predios de un bar ubicado en la calle Blanes, de la barriada San José, en Hato Rey.

Según información preliminar ofrecida por la perjudicada, identificada como Suameli Ojeda Ambert, de 21 años, sostuvo una pelea en el lugar con otra mujer y resultó con heridas en el lado derecho de la espalda.

La querellante quedó hospitalizada para recibir tratamiento o atención especializada. Su condición al momento es estable.

Agentes de la División de Servicios Técnicos se personaron a la escena y tomaron 34 fotos como parte de la evidencia que levantaron.

La agente Gretchen Marín adscrita a la División de Agresiones del CIC de San Juan se hizo cargo de la investigación.