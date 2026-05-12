Una ciudadana fue agredida con un arma punzante esta madrugada durante un robo domiciliario en su residencia localizada en la calle María Capilla de la urbanización Oriente, en Las Piedras.

De acuerdo con la información preliminar, la querella se recibió a las 3:30 a.m., cuando la mujer logró llamar a las autoridades para pedir ayuda ya que se encontraba herida.

La perjudicada de 57 años, narró que escuchó ruidos en el exterior de su vivienda. Al salir por la puerta de la cocina que conduce a la marquesina sorprendió a dos hombres dentro de su vehículo de motor.

Uno de ellos sin mediar palabras la hirió en el abdomen.

De inmediato, no se informó si robaron alguna propiedad.

La perjudicada fue transportada a una institución hospitalaria para recibir atención médica. Su condición fue descrita como estable.

Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, tienen a cargo la pesquisa.

En la residencia hay cámaras de seguridad que serán examinadas para conocer si captaron imágenes de los delincuentes.