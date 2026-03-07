Una mujer fue apuñalada por la espalda en la noche de ayer, viernes, frente a una escuela en Ponce, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:22 p.m. en la avenida Ruberte, frente a la Escuela Eugenia María de Hostos, del mencionado municipio.

La Policía indicó en su informe que “informa la querellante, una mujer de 43 años y residente de Ponce, que se encontraba caminando por la mencionada avenida, cuando alguien al cual desconoce, la agredió en el área de la espalda con un objeto punzante”.

La víctima fue transportada en un vehículo privado a un hospital del área. El médico de turno la diagnosticó con una herida abierta en la espalda media.

Al momento, se desconoce la causa de estos hechos.

Este caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce para que continúen con la investigación.