El juez Isander J. Rivera Morales, del Tribunal de Caguas, archivó hoy los cargos contra Roberto Jr. Ramos García, de 43 años, y su esposa Karla Sánchez Jiménez, de 40, que se alegó mantenía a su hija de cuatro años, diagnosticada con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), viviendo en condiciones insalubres y rodeada de 43 perros.

El Ministerio Público le hizo la solicitud para la desestimación de los cargos al juez por razones no divulgadas durante la vista preliminar, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales.

Cargos por maltrato de menores y de animales fueron radicados el 20 de febrero, a la pareja luego que las autoridades investigaran una querella por los ladridos de los perros en la calle Nobleza de la urbanización Villa Esperanza, en Caguas. La casa estaba abandonada.

Todavía queda pendiente el caso de custodia de la menor que fue removida por el Departamento de la Familia cuando se intervino con la pareja.