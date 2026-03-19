Las autoridades diligenciaron ayer una orden de arresto contra el fugitivo Víctor Acevedo Concepción, de 37 años, quien figuraba como uno de Los Más Buscados en el área policíaca de Aguadilla, tras ser intervenido mientras conducía un vehículo hurtado y durante su intervención, emprendió la huida intentando atropellar a los agentes motorizados.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón escucharan un aviso sobre el vehículo sospechoso marca Kía Soul, color blanco, del año 2020 y con la tablilla JLQ-321, el cual divisaron transitando por la intersección de la carretera PR-2 con la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en ese municipio.

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Al intervenir con el conductor, este hizo amague de salir para entregarse, pero la emprendió la huida intentando atropellar a los agentes. Uno de éstos, repelió la agresión, utilizando su arma de reglamento, pero no se reportaron heridos.

Mas adelante, el sospechoso abandonó el vehículo y fue puesto bajo arresto.

Contra Acevedo Concepción pesaba una orden de arresto por siete cargos por violación a la Ley de Sustancias Controladas expedida por la jueza Yailin González Echevarría, del Tribunal de Aguadilla, con una fianza de $140,000.

Víctor Acevedo Concepción figuraba en la lista de Los Más Buscados del área de Aguadilla, por violación a la Ley de Sustancias Controladas. ( Suministrada por la Policía )

Los hechos se remontan a finales de julio de 2025 cuando se le radicaron cargos por posesión cocaína, fentanilo, heroína y marihuana, con intención de distribuir.

El detenido podría enfrentar la radicación de cargos por la posesión de un vehículo hurtado y por tentativa de asesinato contra agentes de la Policía de Puerto Rico, una vez culmine la investigación de la agente Nicole Díaz y el sargento Jesús Alicea, ambos adscritos a la División de Homicidios del CIC de Bayamón.