Agentes de las divisiones de Inteligencia de San Juan, de Arrestos Especiales y Extradiciones, junto a la Unidad Motorizada y el “Strike Force” de Carolina, arrestaron tres hombres mientras diligencianan una orden de allanamiento en un apartamento del edificio 138, en el residencial Luis Llorens Torres, en Santurce.

Durante la intervención ocurrida en la tarde de ayer, martes, se ocuparon dos libras de marihuana, una cantidad no precisada de cocaína, varios teléfonos celulares, parafernalia y $1,167 en efectivo.

Los arrestados fueron identificados como John Anthony Cordero Lozada alias Compay de 33 años, Michael Luis Martínez Irizarry, apodado Brutus de la misma edad edad, y quien se encuentra actualmente cumpliendo una probatoria por Ley de Armas a nivel estatal y Carlos Rafael Ramírez Barrientos, de 39 años.

El caso será consultado con la fiscalía de San Juan para la radicación de cargos criminales correspondientes.