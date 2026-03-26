Personal de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón diligenció hoy una orden de allanamiento en una residencia localizada en la calle 3 de la urbanización Palmarejo, en Corozal.

En el lugar fue arrestado Edgardo Burgos Jiménez alias “Crayola” de 29 años, quien está vinculado con la organización criminal del barrio Palos Blancos de Corozal, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

En el allanamiento ocuparon un AR-15 Pistol, municiones, cargadores y cocaína.

Además, se ocuparon dos vehículos los cuales serán registrados una vez se obtenga una orden de allanamiento del tribunal.

El caso será consultado con la fiscalía estatal y las agencias federales correspondientes para la radicación de cargos.