Arrestan a dos hombres por cargos de explotación infantil
Uno de los acusados tiene 27 años.
Dos hombres fueron arrestados por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) por cargos criminales relacionados con conducta de explotación infantil.
El jueves, 4 de diciembre de 2025, el Grupo de Trabajo de Puerto Rico contra Crímenes a Menores (PRCACTF, por sus siglas en inglés), dirigido por HSI, arrestó a José Antonio Maestre Rivera, un hombre de 27 años de Carolina.
Un gran jurado federal acusó a Maestre Rivera el 3 de diciembre de 2025 por cinco cargos: explotación sexual de menores, coerción y seducción de una persona menor de edad, transporte de una menor con la intención de participar en actividad sexual delictiva, recepción de material de explotación infantil y transferencia de material obsceno a una menor.
Según documentos judiciales, entre abril y octubre de 2025, el acusado Maestre Rivera utilizó dispositivos electrónicos y aplicaciones de redes sociales en internet para persuadir e inducir a una menor de 14 años a realizar conducta sexual explícita. Durante ese mismo período, Maestre Rivera produjo, recibió y transmitió material de explotación infantil. También transportó a la menor a sabiendas, con la intención de participar en actividad sexual.
De ser hallado culpable, el acusado enfrenta una sentencia mínima de 15 años y una máxima de cadena perpetua. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Guías de Sentencia de EE.UU. y otros factores legales.
En un caso separado, Gilberto Fontanez Alvarado, un hombre de 67 años de Bayamón, fue arrestado el 4 de diciembre de 2025 por agentes de HSI. Un gran jurado federal acusó a Fontanez Alvarado por dos cargos: transporte de material de explotación infantil y posesión de material de explotación infantil.
Según la acusación, entre agosto de 2012 y noviembre de 2025, el acusado utilizó a sabiendas dispositivos electrónicos para poseer y acceder con intención de ver imágenes de material de explotación infantil, incluyendo imágenes de una menor prepúber o una menor que no había cumplido 12 años.
De ser hallado culpable, Fontanez Alvarado enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 5 años y una máxima de 20 años en prisión. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Guías de Sentencia de EE.UU. y otros factores legales.
La fiscal auxiliar de EE.UU., Emelina M. Agrait Barreto, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del procesamiento de ambos casos.
“Estamos comprometidos a llevar ante la justicia a los depredadores de menores, incluidos los acusados en estos casos, y a proteger a nuestros niños”, dijo por escrito W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. “Quiero agradecer a los agentes federales, fiscales y a nuestros socios estatales y locales que son incansables en sus esfuerzos por identificar y procesar a quienes buscan explotar a los menores”.