Dos hombres fueron arrestados por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) por cargos criminales relacionados con conducta de explotación infantil.

El jueves, 4 de diciembre de 2025, el Grupo de Trabajo de Puerto Rico contra Crímenes a Menores (PRCACTF, por sus siglas en inglés), dirigido por HSI, arrestó a José Antonio Maestre Rivera, un hombre de 27 años de Carolina.

Un gran jurado federal acusó a Maestre Rivera el 3 de diciembre de 2025 por cinco cargos: explotación sexual de menores, coerción y seducción de una persona menor de edad, transporte de una menor con la intención de participar en actividad sexual delictiva, recepción de material de explotación infantil y transferencia de material obsceno a una menor.

Según documentos judiciales, entre abril y octubre de 2025, el acusado Maestre Rivera utilizó dispositivos electrónicos y aplicaciones de redes sociales en internet para persuadir e inducir a una menor de 14 años a realizar conducta sexual explícita. Durante ese mismo período, Maestre Rivera produjo, recibió y transmitió material de explotación infantil. También transportó a la menor a sabiendas, con la intención de participar en actividad sexual.

De ser hallado culpable, el acusado enfrenta una sentencia mínima de 15 años y una máxima de cadena perpetua. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Guías de Sentencia de EE.UU. y otros factores legales.

En un caso separado, Gilberto Fontanez Alvarado, un hombre de 67 años de Bayamón, fue arrestado el 4 de diciembre de 2025 por agentes de HSI. Un gran jurado federal acusó a Fontanez Alvarado por dos cargos: transporte de material de explotación infantil y posesión de material de explotación infantil.

Según la acusación, entre agosto de 2012 y noviembre de 2025, el acusado utilizó a sabiendas dispositivos electrónicos para poseer y acceder con intención de ver imágenes de material de explotación infantil, incluyendo imágenes de una menor prepúber o una menor que no había cumplido 12 años.

De ser hallado culpable, Fontanez Alvarado enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 5 años y una máxima de 20 años en prisión. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Guías de Sentencia de EE.UU. y otros factores legales.

La fiscal auxiliar de EE.UU., Emelina M. Agrait Barreto, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del procesamiento de ambos casos.

“Estamos comprometidos a llevar ante la justicia a los depredadores de menores, incluidos los acusados en estos casos, y a proteger a nuestros niños”, dijo por escrito W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. “Quiero agradecer a los agentes federales, fiscales y a nuestros socios estatales y locales que son incansables en sus esfuerzos por identificar y procesar a quienes buscan explotar a los menores”.