La Policía arrestó a dos sujetos por violación a la Ley de Armas, luego de una persecución en la que un tercero logró escapar.

Según la información preliminar, agentes adscritos al Servicio Preventivo, en unión a la Unidad Motorizada del área de Ponce, realizaban patrullaje preventivo en horas de la madrugada en la urbanización Flamboyanes, en Ponce, y se disponían a intervenir con el conductor de un vehículo Kia Sportage de color blanco, por violación a la Ley 22 de Tránsito, pero al darle el alto, ignoró el llamado y continuó la marcha.

Acto seguido, el conductor perdió el control del volante, impactando una residencia. Del vehículo se bajaron tres individuos y se dieron a la huida. Los agentes lograron el arresto de dos de ellos.

Además, se ocupó la siguiente evidencia: una pistola marca Glock (9 milímetros), modelo 19 X; una pistola marca Glock (.40), modelo 27; 99 municiones calibre 9 milímetros; 34 municiones calibre .40; un casquillo de rifle calibre .223; cuatro cargadores de 9 milímetros; dos cargadores de .40; dos máscaras; dos celulares y una vaqueta. También se ocupó el vehículo para investigación.

El agente Gaspar Pellicier, adscrito al Servicio Preventivo del área de Ponce, consultará este caso con el fiscal de turno para la radicación de cargos correspondientes.