El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, informó que la Policía Municipal de San Juan colaboró en el arresto de un fugitivo requerido por las autoridades del estado de Florida, luego de confirmarse que pesaba en su contra una orden de arresto vigente por varios delitos.

Alexis J. Martínez Arizala, fue intervenido en Barrio Obrero, Santurce, como parte de un operativo realizado por agentes municipales en coordinación con los alguaciles federales.

“En San Juan estamos actuando con seriedad y responsabilidad ante cualquier situación que implique seguridad o posibles violaciones de ley. Este es un gobierno que actúa, que responde y que da resultados, y nuestra Policía Municipal está preparada para intervenir de manera profesional y efectiva en todo momento”, expresó Romero Lugo, en un comunicado de prensa.

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Según la información preliminar, el pasado lunes el ahora arrestado se acercó a un policía municipal que se encontraba en un restaurante de comida rápida en la Parada 18 en Santurce, y le mostró un video alterado mediante inteligencia artificial en el que aparentaba que otra persona se estaba apropiando de la patrulla oficial del agente.

La acción provocó que el policía reaccionara de inmediato ante lo que entendía era una situación real. Posteriormente, el individuo indicó que se trataba de una supuesta broma, la cual luego fue difundida en redes sociales.

“Es importante que la ciudadanía entienda que nuestros agentes están adiestrados para responder con rapidez, pero también con criterio y control. Una situación como esta pudo haber tenido consecuencias mayores si no fuera por la preparación de nuestros policías. Este tipo de conducta no se puede tomar a la ligera”, opinó por su parte, Juan Jackson Rodríguez, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

El individuo era buscado por autoridades del estado de Florida por delitos que incluyen manipulación o fabricación de evidencia física, uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional, informe falso a un oficial del orden público y proporcionar información falsa sobre la presunta comisión de un delito.

Tras recibir la notificación, agentes municipales, en unión a los alguaciles federales, lograron ubicar y arrestar al sospechoso, quien se hospedaba en un alojamiento a corto plazo en Barrio Obrero.

“Seguiremos actuando con firmeza y responsabilidad en cada intervención. Nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía, respaldar a nuestros agentes y continuar demostrando con acciones que en San Juan hay un gobierno que responde y que está presente”, añadió Romero Lugo.

El arrestado permanece bajo custodia mientras se consulta con el fiscal de turno la posible radicación de cargos a nivel estatal. Posteriormente, se anticipa el trámite correspondiente para su extradición al estado de Florida.