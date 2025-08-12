Agentes de la Policía de Puerto Rico adscritos al Negociado de Inteligencia y Arrestos de las áreas de Aibonito y Ponce, en coordinación con el Task Force de los U.S. Marshals, arrestaron la noche del lunes al fugitivo acusado por la masacre de Las Marías ocurrida en junio.

Luis O. Rivera Rivera, de 23 años, enfrentaba cargos en ausencia y una fianza de $3.4 millones por asesinato y violaciones a la Ley de Armas en relación con el asesinato múltiple ocurrido el pasado 17 de junio en el kilómetro 4.3 de la carretera PR-497, en el barrio Río Cañas del mencionado municipio.

Dos mujeres y un hombre, atacados a tiros, fueron las víctimas de la masacre. Un individuo, que fue apuñalado en el cuello, sobrevivió la matanza.

Una de las fallecidas fue identificada como la manicurista Krystal Aimé Martínez Román, de 38 años, natural de Rincón, pero vecina del residencial El Carmen, donde vivía algún tiempo. La mujer tenía antecedentes penales de años anteriores por violación a la Ley de Sustancias Controladas, violencia doméstica y negligencia crasa en un caso de accidente de tránsito.

Los otros dos occisos son: Agnes Ivette Rivera Castillo, de 57 años, natural de Hormigueros y vecina del residencial El Carmen, con récord criminal por sabotaje a servicios públicos, daños, escalamiento y alteración a la paz y Ramón Luis Soto Vázquez, de 57 años, del residencial Roosevelt en Mayagüez, quien aparece fichado en el 2023 por violación a la Ley de Sustancias Controladas y apropiación ilegal.

El motivo de la matanza es la guerra por el control de puntos de drogas, según las autoridades.

Durante el operativo, donde se arrestó a Rivera Rivera, las autoridades también arrestaron a Luis Miguel Vélez Nuñez, de 38 años; Gerardo Javier Meléndez Acevedo, de 28; y Luis Ramírez Rivera, de 33.

Allí ocuparon 1 pistola Glock modelo 26 calibre 9 mm, 1 pistola Glock modelo 27 calibre .40 2 cargadores calibre .40, 2 cargadores calibre 9 mm, 1 cargador tipo tambor calibre 9 mm, 84 municiones calibre 9 mm, 24 municiones calibre .40

La Policía indicó que el caso será consultado con la Fiscalía para la radicación de los cargos correspondientes.