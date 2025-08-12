Arrestan a hermanas por vandalizar la casa de sus tíos en Carolina
Prestaron la fianza.
Agentes de la División de Arrestos del área de Carolina, diligenciaron dos órdenes de arresto en el Tribunal de Carolina por el delito de portación y uso de arma blanca, bajo la Ley de Armas de Puerto Rico, contra las hermanas Joselin F. y Liz Y. Mayol Peña y de 26 y 31 años de edad respectivamente.
Según la investigación realizada, el 2 de julio, a las 9:22 de la noche, en la calle 1 de la urbanización Metrópolis, en Carolina, estas ingresaron en una residencia de sus tíos y al ser sorprendidas comenzaron a lanzar objetos a los perjudicados.
Ambas mujeres les tiraron con una silla de plástico, tiestos en barros, tubo de plástico, plástico protector de líneas de telefonías, latas de cerveza y de pintura, alcanzándolos con algunos de estos.
También, le ocasionaron daños a los parabrisas del vehículo Mitsubishi Mirage G4, color vino y del año 2019, y al portón frontal de la residencia.
Tras estos hechos, se les sometieron cargos en ausencia el 9 de julio de 2025 y la jueza Annette Santiago Díaz, les expidió ordenes de arresto a ambas con fianzas de $30 mil a cada una. No se informó la causa de su actitud.
Estas fueron arrestadas por las agentes Suann Matías Pérez y Nitza Acevedo Carreras, bajo la supervisión del sargento Edwin Soto Rosa, y ambas órdenes fueron diligenciadas por el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina.
Las hermanas quedaron en libertad bajo fianza.