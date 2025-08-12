Agentes de la División de Arrestos del área de Carolina, diligenciaron dos órdenes de arresto en el Tribunal de Carolina por el delito de portación y uso de arma blanca, bajo la Ley de Armas de Puerto Rico, contra las hermanas Joselin F. y Liz Y. Mayol Peña y de 26 y 31 años de edad respectivamente.

Según la investigación realizada, el 2 de julio, a las 9:22 de la noche, en la calle 1 de la urbanización Metrópolis, en Carolina, estas ingresaron en una residencia de sus tíos y al ser sorprendidas comenzaron a lanzar objetos a los perjudicados.

Ambas mujeres les tiraron con una silla de plástico, tiestos en barros, tubo de plástico, plástico protector de líneas de telefonías, latas de cerveza y de pintura, alcanzándolos con algunos de estos.

También, le ocasionaron daños a los parabrisas del vehículo Mitsubishi Mirage G4, color vino y del año 2019, y al portón frontal de la residencia.

Tras estos hechos, se les sometieron cargos en ausencia el 9 de julio de 2025 y la jueza Annette Santiago Díaz, les expidió ordenes de arresto a ambas con fianzas de $30 mil a cada una. No se informó la causa de su actitud.

Estas fueron arrestadas por las agentes Suann Matías Pérez y Nitza Acevedo Carreras, bajo la supervisión del sargento Edwin Soto Rosa, y ambas órdenes fueron diligenciadas por el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina.

Las hermanas quedaron en libertad bajo fianza.