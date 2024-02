El hombre de 52 años que mantuvo a la Policía ocupada desde esta madrugada tras mantenerse atrincherado en una vivienda que no era de su propiedad en Adjuntas, fue arrestado por agente de la unidad especializada SWAT, informó la oficial de prensa de la comandancia de Utuado, Wanda Vázquez.

Informó que las autoridades no encontraron el arma que poseía el hombre, al cual identificó como Iván Junior Rivera.

Comentó que agentes verifican la vivienda en la que se atrincheró el hombre en un intento con dar con el arma.

Más temprano, la comandante de Utuado, Diana Crispín Reyes y el teniente a cargo de la escena, Willie Ortiz, informaron a Primera Hora que la escena se desarrolló en el barrio Garzas de Adjuntas.

Según precisó la comandante, “una persona que padece de sus facultades mentales estuvo toda la madrugada de negocio a negocio con un arma de fuego y se atrincheró en una casa en Adjuntas”.

Ortiz detalló que el hombre lo que hizo durante la madrugada fue que “entraba (a los negocios), empujaba a la gente, alterado e insultando”.

Informó que confirmaron que el hombre tiene condiciones mentales, ya que su hija llegó a la escena. Sin embargo, el teniente no supo indicar de inmediato si el hombre estaba o no en tratamiento médico.

“Todavía no hemos preguntado eso”, aceptó.

Crispín, por su parte, indicó que la residencia en la que se encuentra el individuo no es la suya, pero indicó que no hay otras personas en su interior, ya que los propietarios no se encuentran en el lugar.

Tras su arresto, Rivera fue transportado a un hospital para recibir asistencia médica.

El caso será consultado con la Fiscalía de Utuado para determinar si se radican cargos criminales contra el hombre.