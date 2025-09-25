Como parte de un plan de vigilancia del Negociado de Drogas y Narcóticos, agentes de la División de Drogas de Ponce arrestaron a un hombre en el sector Los Diamantes por violaciones a la Ley de Armas y Sustancias Controladas.

El arrestado fue identificado como Jorge Torres Maldonado, de 26 años y residente de Ponce. La intervención se llevó a cabo durante la tarde del miércoles en un punto de drogas localizado en el mencionado sector, donde los agentes mantenían vigilancia activa.

Durante el arresto, a Torres Maldonado se le ocupó un arma de fuego marca Smith & Wesson, calibre .38, con cinco municiones. Además, las autoridades confiscaron 26 bolsitas y 8 copos de marihuana, 177 bolsitas de crack, 177 decks de heroína y $327 en efectivo.

El caso será consultado con la fiscalía de turno para la posible radicación de cargos en las próximas horas.

Las autoridades continúan sus esfuerzos en el área sur como parte de los planes de seguridad para combatir el narcotráfico y el uso ilegal de armas.