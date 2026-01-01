Un hombre fue arrestado en la madrugada de este 1 de enero de 2026 luego de que presuntamente realizara disparos con un arma de fuego durante una actividad de despedida de año en el barrio Hatillo de Añasco.

Según el informe policiaco, el querellante se encontraba en el lugar junto a su esposa compartiendo en una actividad de Año Nuevo, cuando ambos observaron a Miskael José Vélez, de 34 años, utilizando un arma de fuego y realizando disparos hacia el suelo. Al reclamarle por su conducta, este les indicó que los disparos que hacía eran al piso y no al aire.

La pareja, no obstante, denunció el caso a la Policía.

Vélez Candelario fue entrevistado por los agentes y les indicó que poseía licencia de armas para una pistola Glock modelo 19, calibre 9 milímetros. El arma fue ocupada para investigación, junto a un cargador con 15 balas y la licencia.

El caso fue consultado con el fiscal Diego Velázquez, quien ordenó dejar al hombre en la celda, levantar expediente y radicar cargos criminales por violación a la Ley de Armas.