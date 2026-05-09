Un hombre, de 32 años, fue arrestado ayer, viernes, por presuntamente colocar un rastreador en un peluche que entregó a su hijo de 4 años, menor que comparte con su expareja.

Las autoridades identificaron al acusado como Miguel A. Betancourt López.

Contra el hombre pesaba cargos en ausencia por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica al cometer maltrato agravado (art. 3.2 L cuando se utiliza cualquier dispositivo tecnológico para determinar o monitorear la localización o movimiento de una persona, o la propiedad privada de esta persona, sin que medie la autorización expresa de dicha persona).

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El caso fue presentado el pasado miércoles ante la juez Brenda Salas del Tribunal de Bayamón quien encontró causa para arresto. La magistrada fijó una fianza de $100,000.

El agente Luis Galarza, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Bayamón, consultó el caso con la fiscal Mónica Pérez, quien radicó el cargo en ausencia.

Mientras, el agente José Lasanta Rodríguez, bajo la supervisión del sargento Víctor Díaz Rivera, diligenció el arresto, que se llevó a cabo en las inmediaciones del centro comercial Plaza Carolina.