( Suministrada por la Policía )

Tres presuntos miembros de una organización criminal fueron arrestados esta mañana por agentes de la División de Drogas Metropolitana tras diligenciar una orden de allanamiento en una residencia del barrio Cucharillas, en Cataño.

Ocupado durante un allanamiento en una residencia del barrio Cucharillas, en Cataño, donde arrestaron a tres hombres. ( Suministrado por la Policía )

Los agentes ocuparon dos pistolas y un rifle, cargadores y municiones, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los detenidos fueron tres jóvenes de 21, 22 y 23 años.

Uno de ellos tiene antecedentes penales por violación a la Ley de Armas en el 2024 y otro, por posesión de sustancias controladas en el 2025. Se desconoce la disposición de los casos.

El tercero fue convicto federal.