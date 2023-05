La Policía Municipal de San Juan arrestó a un prófugo federal en medio de un operativo contra negocios de la capital, en la que además se emitieron multas a ocho negocios por el monto de $16,400, así como se ocuparon seis armas de fuego, 13 cargadores, 221 balas, tres vehículos.

El arrestado fue identificado en un comunicado de prensa como Edgar Betancourt Ortiz, alias “Gaby”. Este era buscado por los federales desde el 3 de agosto del año pasado. No se precisó el delito.

Betancourt Ortiz fue detenido en la discoteca Ocean Club, en Santurce, que fue cerrada tras el operativo.

El comisionado de la Policía Municipal de San Juan, José Juan García Díaz, indicó que en la discoteca que fue cerrada se celebraba el cumpleaños del reguetonero Luar la L. Sin embargo, se aclaró que este no fue arrestado.

El pasado lunes Raúl Armando Del Valle Robles, nombre de pila del exponente urbano de 22 años, fue intervenido por los agentes a eso de las 3:45 a.m., quienes le ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros, para la cual no posee licencia, dos cargadores y una onza de marihuana. Los cargos no prosperaron en el tribunal.

Asimismo, el jefe de la Policía Municipal detalló los lugares que se intervinieron en el operativo que se estableció con motivo del fin de semana largo.

En Puerto Nuevo, por ejemplo, se intervino con el negocio Doble 6, donde se encontraron fallas en el sistema eléctrico (Bombero). Mientras, en el negocio Amador Castro se le multó con $2,000 por operar sin permiso de Bomeros y tener extintores vencidos, así como otra multa de $500 por fallas en tanques de gas de hornilla.

En el negocio La Milagrosa Colmado y Cafetín se impuso otra multa de $2,000 por operar barra sin permisos, tener la salida Obstruida, no tener letrero de emergencia, dar bebidas en envase original, ruido innecesario y venta bebidas después de las 12:00 a.m.

En el negocio El Elefante se impusieron multas por $2,500 por no poseer permisos de Bomberos y falla en tanque de gas.

Asimismo, al negocio La Vuelta Bar and Lounge le impusieron multas de $3,000 por operar sin permisos, tener el tanque de gas dentro del local y problemas con las tapas de receptáculos.

En La Escalera, entretanto, se impusieron multas por $2,000 por tener Dj sin permisos y fallas en puerta de emergencia (bomberos), mientras en Zona 9 Bar and Grill las multas ascendieron a $900 por obstrucción medios de salida, extintores vencidos y problemas en el sistema de supresión.

El colmado Tony, por su parte, recibió una notificación de vista. No se detallaron los percances encontrados.

Mientras, en La Terraza/Robra LLC se emitieron multas de $3,500 por operar cafetería sin permiso, no poseer permisos de Bomberos, tener el tanque de gas en el interior y por cablería expuesta.

Ya en Santurce, la Policía Municipal intervino en Ocean Club. Se le emitieron multas por $4,500 por construcción sin permisos, estaba lleno a exceso de capacidad, obstrucción en la salida de emergencia, utilizar un segundo nivel y cablería expuesta.

Se detalló que, en la discoteca, ubicada en la Ave. Ponce de León, también se realizó el hallazgo seis armas de fuego, 13 cargadores, 221 balas.

Además, se detalló que los perros marcaron varios vehículos que fueron ocupados durante el operativo. Se trató de un auto Marca Hyundai, modelo Venue, color negro; un BMW modelo 525, color blanco, y un Toyota modelo 4Runner, color gris.

“Según las instrucciones del alcalde Miguel Romero, seguiremos con las intervenciones para hacer cumplir la reglamentación y las leyes, como cumplen la mayoría de los comercios”, sentenció García.

Además, dijo que los negocios se estarán presentando en los tribunales procedimientos de revocación de permisos para negocios adicionales cuya operación es contraria a los permisos emitidos y que a su vez ponen en riesgo la seguridad y paz de las comunidades.