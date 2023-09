Un septuagenario fue arrestado esta mañana por presuntamente agredir a otro adulto mayor en los predios de la Plaza del Carmen, del barrio Tamarindo, en Aguadilla.

Según el informe de novedades del Negociado de la Policía de Puerto Rico, a eso de las 7:00 a.m. de hoy, miércoles, Elsen Hernández Hernández, de 78 años, alegadamente amenazó de muerte a Ulises Anasagasti, de 73 años, y con un objeto que no fue descrito, lo agredió en el rostro. No se informó su condición.

Se desconocen las circunstancias que rodean estos hechos.

El policía Luis Gómez Lebrón, consultará el caso con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.