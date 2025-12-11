Un guardia de seguridad se entregó esta tarde con relación al asesinato en los predios del condominio Altos de Escorial, en Carolina, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron a eso de la 1:00 p.m. de hoy, jueves, por motivos que se investigan.

Poco después un guardia de seguridad llegó a una gasolinera localizada en la carretera PR-887, donde presuntamente reveló que había matado a su compañero de trabajo.

Este fue puesto bajo arresto.

La División de Homicidios del CIC de Carolina investiga los hechos junto al fiscal de turno.