La División de Drogas Metropolitana arrestó esta madrugada al reguetonero Luar la L durante una intervención ocurrida frente a la Plaza Barceló en Santurce, informó el Negociado de la Policía de Puerto Rico.

Según informes preliminares, Raúl Armando Del Valle Robles, nombre de pila del exponente urbano de 22 años, fue intervenido por los agentes a eso de las 3:45 a.m., quienes le ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros, para la cual no posee licencia, dos cargadores y una onza de marihuana.

Asimismo, las autoridades le incautaron al hijo de la ex reina de belleza Brenda Robles y del cantante Raúl Armando, una guagua RAM TRX del 2022, color blanca, en la que viajaba.

Los agentes también arrestaron a su acompañante, identificado como Emmanuel Ventura de 26 años.

El agente Carlos O. Rodríguez consultará el caso con la fiscalía de San Juan.

Esta no no es la primera vez que el artista es detenido. En junio del 2021, Luar fue arrestado por supuesta posesión de marihuana, sin embargo, un juez del tribunal de Carolina no halló causa en su contra.

En ese entonces llamó la atención, y se volvió viral, el momento en que el reguetonero salía del tribunal y su madre, la ex Miss Universe Puerto Rico 1994, fue a abrazarlo y este la rechazó.

“Salte pa’ allá. Qué te pasa”, le soltó el exponente urbano a su mamá frente a las cámaras de televisión de noticiarios del País.