Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de San Juan diligenciaron órdenes de allanamiento en varios apartamentos del residencial Monte Park, en Río Piedras, donde arrestaron a un hombre al que identifican como el segundo en mando de la organización criminal conocida como “Los Diablos Rojos”.

El director del Negociado de Inteligencia y Arrestos, inspector Joey Fontánez, explicó que en uno de los apartamento fue detenido Julio César Rojas Suárez, de 35 años, de estatus migratorio no definido, quien será entrevistado por el personal de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).

En una de las habitaciones ocuparon una pistola Glock calibre .40 con sus cuatro cargadores, una cantidad no precisada de marihuana, balas, un cargador para rifle, cartuchos de escopeta y parafernalia.

La pareja del detenido también fue arrestada. El apartamento está registrado a su nombre y el nombre del hombre no figura en el contrato.

El caso será consultado con la fiscalía estatal y federal para proceder con la radicación de los cargos correspondientes.