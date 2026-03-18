Un conductor que presuntamente conducía un vehículo hurtado en la zona metropolitana fue arrestado esta mañana tras una persecución policíaca en la que estuvo a punto de atropellar a dos agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón.

Según datos preliminares, los policías detectaron un Kia Soul color blanco y del año 2020, en la intersección de las carreteras PR-2 y PR-167, en Bayamón, y a pesar de que le dieron el alto no se detuvo.

Al llegar a la intersección con la avenida Gilberto Concepción de Gracia debido al tráfico se detuvo y los agentes aprovecharon para detenerlo, cuando se iba a bajar cambió el semáforo a verde, aceleró la marcha y estuvo a punto de atropellar a uno de los policías. Uno de los agentes disparó en varias ocasiones.

Finalmente fue arrestado tras abandonar el vehículo.

Debido a que se disparó un arma de fuego, se activó a la División de Investigación de Incidentes de Uso de Fuerza de Bayamón.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.